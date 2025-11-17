Глава Euronews: Мы подвергались давлению в связи с позицией по Азербайджану

Редакция Euronews неоднократно подвергалась давлению в Европе из-за реализации совместных с Азербайджаном проектов.

Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель правления европейского телеканала Педро Варгас Давид на церемонии открытия офиса Euronews в Баку.

"Сложности прежде всего возникали за пределами Азербайджана. Многие в Европе не воспринимали нашу сбалансированную позицию в отношении этой страны", - отметил он.

Варгас Давид подчеркнул, что несмотря на это, Euronews твердо придерживался своих приоритетов и осознавал стратегическую важность сотрудничества с Азербайджаном. Он напомнил, что ЕС является крупнейшим партнером и инвестором страны, а также основным экспортером азербайджанской продукции.

"Укрепление информационного взаимодействия с Азербайджаном остается ключевой задачей компании, учитывая значимость происходящих в стране событий для европейской аудитории", - добавил он.