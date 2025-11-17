Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Глава Euronews: Мы подвергались давлению в связи с позицией по Азербайджану

    Медиа
    • 17 ноября, 2025
    • 21:21
    Редакция Euronews неоднократно подвергалась давлению в Европе из-за реализации совместных с Азербайджаном проектов.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель правления европейского телеканала Педро Варгас Давид на церемонии открытия офиса Euronews в Баку.

    "Сложности прежде всего возникали за пределами Азербайджана. Многие в Европе не воспринимали нашу сбалансированную позицию в отношении этой страны", - отметил он.

    Варгас Давид подчеркнул, что несмотря на это, Euronews твердо придерживался своих приоритетов и осознавал стратегическую важность сотрудничества с Азербайджаном. Он напомнил, что ЕС является крупнейшим партнером и инвестором страны, а также основным экспортером азербайджанской продукции.

    "Укрепление информационного взаимодействия с Азербайджаном остается ключевой задачей компании, учитывая значимость происходящих в стране событий для европейской аудитории", - добавил он.

    "Euronews"un rəhbəri: Azərbaycanla bağlı mövqeyimizə görə təzyiqlərə məruz qalmışıq

    Лента новостей