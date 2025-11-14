İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Daşkənddə "Tağıyev: Neft" bədii filminin nümayişi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 14 noyabr, 2025
    • 18:51
    Daşkənddə Tağıyev: Neft bədii filminin nümayişi keçirilib

    Daşkəndin "Panorama" kinoteatrında görkəmli xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş "Tağıyev: Neft" bədii filminin nümayişi keçirilib.

    "Report"un Daşkəndə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, tədbirdə Özbəkistanın mədəniyyət naziri Ozodbek Nazarbekov iştirak edib.

    Tamaşaçılara Tağıyevin Azərbaycanın ilk neft maqnatlarından birinə çevrilməsi tarixçəsi, onun xeyriyyəçilik fəaliyyəti, təhsil, mədəniyyət və maarifçiliyin inkişafına töhfəsi, həmçinin XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın həyatını əks etdirən sosial-tarixi fon təqdim olunub.

