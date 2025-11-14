Daşkənddə "Tağıyev: Neft" bədii filminin nümayişi keçirilib
Mədəniyyət siyasəti
- 14 noyabr, 2025
- 18:51
Daşkəndin "Panorama" kinoteatrında görkəmli xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş "Tağıyev: Neft" bədii filminin nümayişi keçirilib.
"Report"un Daşkəndə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, tədbirdə Özbəkistanın mədəniyyət naziri Ozodbek Nazarbekov iştirak edib.
Tamaşaçılara Tağıyevin Azərbaycanın ilk neft maqnatlarından birinə çevrilməsi tarixçəsi, onun xeyriyyəçilik fəaliyyəti, təhsil, mədəniyyət və maarifçiliyin inkişafına töhfəsi, həmçinin XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın həyatını əks etdirən sosial-tarixi fon təqdim olunub.
