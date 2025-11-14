В Ташкенте состоялся показ художественного фильма "Тагиев: Нефть"

В ташкентском кинотеатре "Панорама" состоялся показ азербайджанского художественного фильма "Тагиев: Нефть", посвященного жизни и деятельности выдающегося мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, на мероприятии присутствовал министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков.

Зрителям была представлена история становления Тагиева как одного из первых нефтяных магнатов Азербайджана, его благотворительная деятельность, вклад в развитие образования, культуры и просвещения, а также социально-исторический фон, отражающий жизнь Азербайджана конца XIX – начала XX века.

Напомним, что фильм "Тагиев: Нефть" – первая серия многосерийного фильма "Тагиев" – был представлен в 2024 году, в год 100-летия кончины великого мецената.

Азербайджанский комитет по отбору кинопроектов на 98-ю церемонию вручения премий Киноакадемии ("Оскар"), действующий при Союзе кинематографистов Азербайджана, официально выдвинул фильм "Тагиев: Нефть" на соискание 98-й премии "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм". Кроме того, фильм участвовал во всемирно известном фестивале Dehancer Colourist Awards 2024 и победил в номинации за лучший полнометражный фильм с высококачественной цветокоррекцией.

Съемки экранного произведения вошли в историю азербайджанского кинематографа благодаря своему масштабу. В массовых сценах фильма, который снимался в 76 различных локациях, участвовало около 2500 человек. Для исторических сцен фильма было изготовлено более 300 декораций. С целью полного отражения исторического периода, когда жил Тагиев, была создана особая мастерская. В ней были изготовлены большое количество одежды, аксессуары, украшения и специальный реквизит.