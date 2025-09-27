İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Ağdam Dövlət Dram Teatrı mövsümü Anım Günündə "Günahsızlar" tamaşası ilə açıb

    Mədəniyyət siyasəti
    • 27 sentyabr, 2025
    • 12:13
    Ağdam Dövlət Dram Teatrı mövsümü Anım Günündə Günahsızlar tamaşası ilə açıb

    Ağdam Dövlət Dram Teatrı mövsümü 27 sentyabr - Anım Günündə Qarabağ müharibəsi zamanı qazanılan zəfərdən bəhs edən "Günahsızlar" tamaşası ilə açıb.

    "Report"un Qarabağ Bürosunun verdiyi xəbərə görə, tamaşa işğal zamanı dağıdılan teatr binasının qarşısında nümayiş olunub.

    Həmçinin şəhidlərin xatirəsi yad edilib.

    Ağdam Dövlət Dram Teatrı Anım günü tamaşa

    Son xəbərlər

    13:37
    Foto

    Hərbi Memorial Məzarlıqda 44 metrlik monumental abidə ucaldılıb

    Daxili siyasət
    13:37

    Qərb bölgəsinin şəhər və rayonlarında şəhidlərin xatirəsi anılıb

    Daxili siyasət
    13:26

    Səfir: 27 sentyabr Cənubi Qafqazın tarixində yeni səhifədir

    Xarici siyasət
    13:26

    Kobaxidze: Fransa parlamentinin qətnaməsi Avropa bürokratiyasındakı böhranı göstərir

    Digər ölkələr
    13:18

    Ərdoğan: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır!

    Xarici siyasət
    13:15

    ABŞ Rusiya-Serbiya şirkətinə qarşı sanksiyaların tətbiqini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    13:12

    Litvaya "Dron divarı" layihəsi çərçivəsində 1,6 milyard avro lazımdır

    Digər ölkələr
    13:11
    Foto

    Balakəndə İnterçaydan sel keçir

    Hadisə
    13:10

    Nazir: Təhsil müəssisələrində pul yığılması və neqativ hallarla bağlı müvafiq tədbirlər görülür

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti