Ağdam Dövlət Dram Teatrı mövsümü Anım Günündə "Günahsızlar" tamaşası ilə açıb
Mədəniyyət siyasəti
- 27 sentyabr, 2025
- 12:13
Ağdam Dövlət Dram Teatrı mövsümü 27 sentyabr - Anım Günündə Qarabağ müharibəsi zamanı qazanılan zəfərdən bəhs edən "Günahsızlar" tamaşası ilə açıb.
"Report"un Qarabağ Bürosunun verdiyi xəbərə görə, tamaşa işğal zamanı dağıdılan teatr binasının qarşısında nümayiş olunub.
Həmçinin şəhidlərin xatirəsi yad edilib.
