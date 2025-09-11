İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    MİDA-nın 2 illik maliyyə vəziyyətini yoxlayacaq şırkət müəyyən olunub

    Maliyyə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 18:00
    MİDA-nın 2 illik maliyyə vəziyyətini yoxlayacaq şırkət müəyyən olunub

    Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinə (MİDA) məxsus MİDA MMC 2024-2025-ci illər üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, kotirovkanın qalibi "Grovv Audit And Consulting" QSC-dir.

    Qalib şirkətə 53,1 min manat ödəniləcək.

    MİDA audit
    MİDA выбрала аудитора финансовой деятельности за два года

    Son xəbərlər

    18:23

    "Şərur Regional Tibb Mərkəzi" publik hüquqi şəxsinin direktoru vəzifəsinə təyinat olub

    Daxili siyasət
    18:18
    Foto

    Azərbaycan "ACWA Power" ilə külək enerjisi layihələrinin icrasını müzakirə edib

    Energetika
    18:15

    Sertifikasiya imtahanı üzrə müsahibənin vaxtı və yeri şəxsi səhifələrə göndərilib

    Elm və təhsil
    18:14

    Rusiyada göyərtəsində 23 nəfərin olduğu helikopter sərt eniş edib

    Region
    18:10

    Şahbaz Şərif: Pakistan Qətərin suverenliyinin müdafiəsi üçün onun istənilən addımını dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    18:09

    Azərbaycan bankı kapitalını səhmlərinin nominal dəyərinin dəyişdirilməsi hesabına artırıb

    Maliyyə
    18:05

    Ermənistan Qazaxıstanla vizasız rejim haqqında sazişi ratifikasiya edib

    Region
    18:02

    Tramp Netanyahudan Qətərə bir daha zərbə endirməməyi tələb edib

    Digər ölkələr
    18:00

    "Turan Tovuz" portuqaliyalı futbolçu transfer edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti