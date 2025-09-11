Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    MİDA выбрала аудитора финансовой деятельности за два года

    Финансы
    • 11 сентября, 2025
    • 18:11
    MİDA выбрала аудитора финансовой деятельности за два года

    ООО MİDA, принадлежащее Государственному агентству жилищного строительства, определило победителя запроса котировок на аудит финансово-хозяйственной деятельности за 2024–2025 годы.

    Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем котировки стало ЗАО "Grovv Audit And Consulting".

    Компании будет выплачено 53,1 тыс. манатов.

