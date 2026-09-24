Gələn ilin büdcə layihələri Prezidentə təqdim olunacaq
Maliyyə
- 24 sentyabr, 2026
- 17:07
Nazirlər Kabineti "2027-ci il üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihələri və sonrakı üç il üçün icmal büdcənin göstəriciləri" və "2027-ci il və gələn üç il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri"nin bəyənilməsi, layihələrin "Büdcə sistemi haqqında" qanunun 12-ci maddəsində nəzərdə tutulan digər sənədlərlə birlikdə qanuna uyğun olaraq Prezident İlham Əliyevə təqdim edilməsi haqda qərar qəbul edib.
Bu barədə "Report"a hökumətdən bildirilib.
Məlumata görə, bununla bağlı qərar Baş Nazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə keçirilmiş iclasda qəbul olunub.
Проекты бюджета на 2027 год представят президенту
Draft budgets for 2027 to be presented to Azerbaijani president
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