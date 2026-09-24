Проекты бюджета на 2027 год представят президенту

Кабинет министров Азербайджана одобрил проекты государственного и сводного бюджетов на 2027 год, а также показатели сводного бюджета на последующие три года.

Как сообщили Report в правительстве, соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров под председательством премьер-министра Али Асадова.

Также одобрены концепция и прогнозные показатели экономического и социального развития на 2027 год и последующие три года.

Документы вместе с другими материалами, предусмотренными законом "О бюджетной системе", будут представлены президенту Ильхаму Алиеву.