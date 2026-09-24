Проекты бюджета на 2027 год представят президенту
Финансы
- 24 сентября, 2026
- 17:12
Кабинет министров Азербайджана одобрил проекты государственного и сводного бюджетов на 2027 год, а также показатели сводного бюджета на последующие три года.
Как сообщили Report в правительстве, соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров под председательством премьер-министра Али Асадова.
Также одобрены концепция и прогнозные показатели экономического и социального развития на 2027 год и последующие три года.
Документы вместе с другими материалами, предусмотренными законом "О бюджетной системе", будут представлены президенту Ильхаму Алиеву.
Gələn ilin büdcə layihələri Prezidentə təqdim olunacaq
Draft budgets for 2027 to be presented to Azerbaijani president
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