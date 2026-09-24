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    Проекты бюджета на 2027 год представят президенту

    Финансы
    • 24 сентября, 2026
    • 17:12
    Проекты бюджета на 2027 год представят президенту

    Кабинет министров Азербайджана одобрил проекты государственного и сводного бюджетов на 2027 год, а также показатели сводного бюджета на последующие три года.

    Как сообщили Report в правительстве, соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров под председательством премьер-министра Али Асадова.

    Также одобрены концепция и прогнозные показатели экономического и социального развития на 2027 год и последующие три года.

    Документы вместе с другими материалами, предусмотренными законом "О бюджетной системе", будут представлены президенту Ильхаму Алиеву.

    Ильхам Алиев Али Асадов Кабинет министров Азербайджана
    Gələn ilin büdcə layihələri Prezidentə təqdim olunacaq
    Draft budgets for 2027 to be presented to Azerbaijani president
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