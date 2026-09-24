DSMF: Bütün sosial ödənişlər sentyabrın 25-də yekunlaşdırılacaq
Maliyyə
- 24 sentyabr, 2026
- 10:20
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Azərbaycanda bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının sentyabrın 25-də ödənilməsini nəzərdə tutub.
Bu barədə "Report"a Fonddan məlumat verilib.
Bildirilib ki, respublika üzrə bütün sosial ödənişlər yekunlaşdırılmış olacaq.
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