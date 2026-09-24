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    DSMF: Bütün sosial ödənişlər sentyabrın 25-də yekunlaşdırılacaq

    Maliyyə
    • 24 sentyabr, 2026
    • 10:20
    DSMF: Bütün sosial ödənişlər sentyabrın 25-də yekunlaşdırılacaq

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Azərbaycanda bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının sentyabrın 25-də ödənilməsini nəzərdə tutub.

    Bu barədə "Report"a Fonddan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, respublika üzrə bütün sosial ödənişlər yekunlaşdırılmış olacaq.

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Sosial ödənişlər
    ГФСЗ: Все социальные выплаты будут завершены 25 сентября
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