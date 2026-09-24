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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    ГФСЗ: Все социальные выплаты будут завершены 25 сентября

    Финансы
    • 24 сентября, 2026
    • 10:28
    ГФСЗ: Все социальные выплаты будут завершены 25 сентября

    Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) завершит 25 сентября выплату пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.

    Об этом Report сообщили в Фонде.

    Все социальные выплаты по стране будут завершены в этот день.

    Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Социальные выплаты
    DSMF: Bütün sosial ödənişlər sentyabrın 25-də yekunlaşdırılacaq
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