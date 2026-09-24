ГФСЗ: Все социальные выплаты будут завершены 25 сентября
Финансы
- 24 сентября, 2026
- 10:28
Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) завершит 25 сентября выплату пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.
Об этом Report сообщили в Фонде.
Все социальные выплаты по стране будут завершены в этот день.
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