    Bitkoinin qiyməti rekord qırmaqda davam edir

    Maliyyə
    • 05 oktyabr, 2025
    • 10:03
    Bitkoinin qiyməti 124 480 dolları keçərək, ən yüksək həddə çatıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu "Binance" platformasının məlumatları göstərir.

    Bakı vaxtı ilə saat 9:11-də kriptovalyuta 124,90 dollara (+1,97 %) ticarət olunurdu. Üç dəqiqə sonra bitkoin qiymət artımını sürətləndirib və 125 180 dollara (+2,06 %) çatıb.

    Əvvəlki bütün zamanların ən yüksək qiymət səviyyəsi 2025-ci il avqustun 14-də kriptovalyutanın 124 470 dollara çatdığı vaxt qeydə alınıb.

    bitkoin dollar kriptovalyuta
