Стоимость биткоина продолжает бить рекорды

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $124,48 тыс.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Согласно показателям на 09:11 по бакинскому времени, криптовалюта торговалась на уровне $124,9 (+1,97%). Спустя три минуты биткоин ускорил рост и находился на отметке $125,18 (+2,06%) тыс.

Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 14 августа 2025 года, когда криптовалюта достигала $124,47 тыс.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.