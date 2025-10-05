Стоимость биткоина продолжает бить рекорды

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Финансы
    • 05 октября, 2025
    • 09:49
    Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $124,48 тыс.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

    Согласно показателям на 09:11 по бакинскому времени, криптовалюта торговалась на уровне $124,9 (+1,97%). Спустя три минуты биткоин ускорил рост и находился на отметке $125,18 (+2,06%) тыс.

    Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 14 августа 2025 года, когда криптовалюта достигала $124,47 тыс.

    Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

