В Хазарском районе обнаружена ручная граната

В Хазарском районе Баку обнаружен боеприпас.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), к месту была незамедлительно привлечена мобильная группа специальной аварийно-спасательной службы (САСС) МЧС.

Установлено, что боеприпас представляет собой ручную гранату Ф-1 со взрывным устройством, пригодную для боевого применения. Боеприпас вывезен с территории для утилизации специалистами группы САСС.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.