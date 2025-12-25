В Хазарском районе обнаружена ручная граната
Происшествия
- 25 декабря, 2025
- 10:59
В Хазарском районе Баку обнаружен боеприпас.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), к месту была незамедлительно привлечена мобильная группа специальной аварийно-спасательной службы (САСС) МЧС.
Установлено, что боеприпас представляет собой ручную гранату Ф-1 со взрывным устройством, пригодную для боевого применения. Боеприпас вывезен с территории для утилизации специалистами группы САСС.
Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.
