Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    В Хазарском районе обнаружена ручная граната

    Происшествия
    • 25 декабря, 2025
    • 10:59
    В Хазарском районе обнаружена ручная граната

    В Хазарском районе Баку обнаружен боеприпас.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), к месту была незамедлительно привлечена мобильная группа специальной аварийно-спасательной службы (САСС) МЧС.

    Установлено, что боеприпас представляет собой ручную гранату Ф-1 со взрывным устройством, пригодную для боевого применения. Боеприпас вывезен с территории для утилизации специалистами группы САСС.

    Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.

    В Хазарском районе обнаружена ручная граната

    МЧС боеприпасы утилизация
    Видео
    Xəzər rayonu ərazisində əl qumbarası aşkarlanıb

    Последние новости

    11:32

    Таджикистан требует от "Талибана" извиниться за вооруженное нападение на погранпункт - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:30

    В Сиязане произошел пожар в автомобиле: погиб двухлетний ребенок

    Происшествия
    11:30

    Посол Китая: Товарооборот с Азербайджаном побьет исторический рекорд

    Внешняя политика
    11:22

    Лу Мэй: Уходящий год стал плодотворным для китайско-азербайджанских отношений

    Внешняя политика
    11:21
    Фото

    Владанка Андреева: Азербайджан и ООН достигли важных результатов по проектам для беженцев

    Внешняя политика
    11:17

    Армения еще на полгода продлевает ограничения на вывоз зерновых

    В регионе
    11:15
    Видео

    Euronews: Баку трансформируется в город, ориентированный на микромобильность

    Мультимедиа
    11:13

    ЦАХАЛ ударил по востоку Ливана

    Другие страны
    11:12

    МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    Лента новостей