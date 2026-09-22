Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.09.2026)
Maliyyə
- 22 sentyabr, 2026
- 09:00
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
101,53
|
1,19
|
40,68
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
96,75
|
0,97
|
39,33
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4376,40
|
- 7,50
|
35,30
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
52 048,83
|
366,19
|
3 985,54
|
S&P 500
|
7 764,70
|
114,20
|
919,20
|
Nasdaq
|
27 122,09
|
599,55
|
3 880,10
|
Nikkei
|
65 018,95
|
0,00
|
14 679,47
|
Dax
|
25 575,01
|
270,95
|
1 084,60
|
FTSE 100
|
10 739,01
|
79,88
|
807,63
|
CAC 40 INDEX
|
8 138,94
|
73,92
|
- 10,56
|
Shanghai Composite
|
3 949,91
|
38,04
|
- 18,93
|
Bist 100
|
13 337,69
|
53,27
|
2 076,17
|
RTS
|
845,84
|
- 6,49
|
- 268,29
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1478
|
0,0000
|
- 0,0267
|
USD/GBP
|
1,3386
|
0,0000
|
- 0,0087
|
JPY/USD
|
157,4800
|
0,1200
|
1,0300
|
RUB/USD
|
83,6500
|
0,4900
|
4,9000
|
TRY/USD
|
48,8170
|
0,0200
|
5,8608
|
CNY/USD
|
6,6967
|
0,0000
|
- 0,2923
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