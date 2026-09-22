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    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.09.2026)

    Maliyyə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 09:00
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.09.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    101,53

    1,19

    40,68

    Neft WTI (dollar/barel)

    96,75

    0,97

    39,33

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4376,40

    - 7,50

    35,30

    İndekslər

    Dow-Jones

    52 048,83

    366,19

    3 985,54

    S&P 500

    7 764,70

    114,20

    919,20

    Nasdaq

    27 122,09

    599,55

    3 880,10

    Nikkei

    65 018,95

    0,00

    14 679,47

    Dax

    25 575,01

    270,95

    1 084,60

    FTSE 100

    10 739,01

    79,88

    807,63

    CAC 40 INDEX

    8 138,94

    73,92

    - 10,56

    Shanghai Composite

    3 949,91

    38,04

    - 18,93

    Bist 100

    13 337,69

    53,27

    2 076,17

    RTS

    845,84

    - 6,49

    - 268,29

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1478

    0,0000

    - 0,0267

    USD/GBP

    1,3386

    0,0000

    - 0,0087

    JPY/USD

    157,4800

    0,1200

    1,0300

    RUB/USD

    83,6500

    0,4900

    4,9000

    TRY/USD

    48,8170

    0,0200

    5,8608

    CNY/USD

    6,6967

    0,0000

    - 0,2923
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.09.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (22.09.2026)

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