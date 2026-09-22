Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.09.2026)

    Финансы
    • 22 сентября, 2026
    • 09:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.09.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    101,53

    1,19

    40,68

    WTI (долл/барр)

    96,75

    0,97

    39,33

    Золото (долл/унция)

    4376,40

    - 7,50

    35,30

    Индексы

    Dow-Jones

    52 048,83

    366,19

    3 985,54

    S&P 500

    7 764,70

    114,20

    919,20

    Nasdaq

    27 122,09

    599,55

    3 880,10

    Nikkei

    65 018,95

    0,00

    14 679,47

    Dax

    25 575,01

    270,95

    1 084,60

    FTSE 100

    10 739,01

    79,88

    807,63

    CAC 40 INDEX

    8 138,94

    73,92

    - 10,56

    Shanghai Composite

    3 949,91

    38,04

    - 18,93

    Bist 100

    13 337,69

    53,27

    2 076,17

    RTS

    845,84

    - 6,49

    - 268,29

    Валюта

    USD/EUR

    1,1478

    0,0000

    - 0,0267

    USD/GBP

    1,3386

    0,0000

    - 0,0087

    JPY/USD

    157,4800

    0,1200

    1,0300

    RUB/USD

    83,6500

    0,4900

    4,9000

    TRY/USD

    48,8170

    0,0200

    5,8608

    CNY/USD

    6,6967

    0,0000

    - 0,2923
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.09.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (22.09.2026)

    Последние новости

    21:17

    Азербайджан нарастил поставки нефти в Болгарию более чем в 4,5 раза

    Энергетика
    21:08

    Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    20:58

    Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный Кипр

    В регионе
    20:54
    Фото

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании

    Внутренняя политика
    20:48

    Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерства

    Внешняя политика
    20:39

    Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    20:32

    Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    20:17

    Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией

    В регионе
    20:13

    Фатих Бирол: Мировая энергобезопасность сталкивается с беспрецедентными рисками

    В регионе
    Лента новостей