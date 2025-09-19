İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.09.2025)

    Maliyyə
    • 19 sentyabr, 2025
    • 08:56
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.09.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    67,29

    - 0,45

    - 7,35

    Neft WTI (dollar/barel)

    63,36

    - 0,44

    - 8,36

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 692,00

    0,70

    1 051,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 142,42

    124,10

    3 598,20

    S&P 500

    6 631,96

    31,61

    750,33

    Nasdaq

    22 470,72

    209,39

    3 159,93

    Nikkei

    44 551,36

    - 813,08

    4 656,82

    Dax

    23 674,53

    315,35

    3 765,39

    FTSE 100

    9 228,11

    19,74

    1 055,09

    CAC 40 INDEX

    7 854,61

    67,63

    473,87

    ShanghaiComposite

    3 830,65

    - 63,30

    478,89

    BIST 100

    11 048,11

    - 117,74

    1 217,55

    RTS

    1058,09

    -9,98

    164,87

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1773

    0,0000

    0,1400

    GBP/USD

    1,3543

    - 0,0100

    0,1000

    USD/JPY

    147,4000

    0,2000

    - 9,8000

    USD/RUB

    83,1997

    - 0,4200

    - 30,3200

    USD/TRY

    41,3980

    0,1100

    6,0400

    USD/CNY

    7,1122

    0,0000

    - 0,1900
    Əmtəə fond valyuta bazarları
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.09.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (19.09.2025)

    Son xəbərlər

    09:45

    AQİF Qırğızıstanın "Eldik Bank" ilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

    Biznes
    09:40

    Azərbaycan nefti 1 %-ə yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    09:39

    DİM: Əlavə müsabiqənin nəticələrinə görə 804 magistr ödənişsiz təhsil alacaq

    Elm və təhsil
    09:29

    Azərbaycan və Aİ yüksək səviyyəli iqtisadi işçi qrupu yaradacaqlar

    Region
    09:28

    Azərbaycan Dünya Bankından "Yaşanılabilən Bakı" layihəsi üçün qrant əldə edib

    Maliyyə
    09:27

    Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi: "Milli komanda gələcəyə ümid verir"

    Futbol
    09:22

    Sumqayıtın qaz təchizatında fasilə olacaq

    Energetika
    09:18

    Çilidə 5,6 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    09:15

    Premyer Liqa: V tura bu gün iki oyunla start veriləcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti