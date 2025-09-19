Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.09.2025)
Финансы
- 19 сентября, 2025
- 09:09
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
67,29
|
- 0,45
|
- 7,35
|
WTI (долл/барр)
|
63,36
|
- 0,44
|
- 8,36
|
Золото (долл/унция)
|
3 692,00
|
0,70
|
1 051,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 142,42
|
124,10
|
3 598,20
|
S&P 500
|
6 631,96
|
31,61
|
750,33
|
Nasdaq
|
22 470,72
|
209,39
|
3 159,93
|
Nikkei
|
44 551,36
|
- 813,08
|
4 656,82
|
Dax
|
23 674,53
|
315,35
|
3 765,39
|
FTSE 100
|
9 228,11
|
19,74
|
1 055,09
|
CAC 40 INDEX
|
7 854,61
|
67,63
|
473,87
|
ShanghaiComposite
|
3 830,65
|
- 63,30
|
478,89
|
BIST 100
|
11 048,11
|
- 117,74
|
1 217,55
|
RTS
|
1058,09
|
-9,98
|
164,87
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1773
|
0,0000
|
0,1400
|
GBP/USD
|
1,3543
|
- 0,0100
|
0,1000
|
USD/JPY
|
147,4000
|
0,2000
|
- 9,8000
|
USD/RUB
|
83,1997
|
- 0,4200
|
- 30,3200
|
USD/TRY
|
41,3980
|
0,1100
|
6,0400
|
USD/CNY
|
7,1122
|
0,0000
|
- 0,1900
