    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.09.2025)

    Финансы
    • 19 сентября, 2025
    • 09:09
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.09.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    67,29

    - 0,45

    - 7,35

    WTI (долл/барр)

    63,36

    - 0,44

    - 8,36

    Золото (долл/унция)

    3 692,00

    0,70

    1 051,00

    Индексы

    Dow-Jones

    46 142,42

    124,10

    3 598,20

    S&P 500

    6 631,96

    31,61

    750,33

    Nasdaq

    22 470,72

    209,39

    3 159,93

    Nikkei

    44 551,36

    - 813,08

    4 656,82

    Dax

    23 674,53

    315,35

    3 765,39

    FTSE 100

    9 228,11

    19,74

    1 055,09

    CAC 40 INDEX

    7 854,61

    67,63

    473,87

    ShanghaiComposite

    3 830,65

    - 63,30

    478,89

    BIST 100

    11 048,11

    - 117,74

    1 217,55

    RTS

    1058,09

    -9,98

    164,87

    Валюта

    USD/EUR

    1,1773

    0,0000

    0,1400

    GBP/USD

    1,3543

    - 0,0100

    0,1000

    USD/JPY

    147,4000

    0,2000

    - 9,8000

    USD/RUB

    83,1997

    - 0,4200

    - 30,3200

    USD/TRY

    41,3980

    0,1100

    6,0400

    USD/CNY

    7,1122

    0,0000

    - 0,1900
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.09.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (19.09.2025)

