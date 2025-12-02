Bakı metrosunun 9 ayda sərnişindaşımadan əldə etdiyi gəlir açıqlanıb
Maliyyə
- 02 dekabr, 2025
- 14:42
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Bakı Metropoliteni" QSC sərnişin daşımalarından 78 milyon 871 min manat gəlir əldə edib.
Dövlət Statistika Komitəsindən "Report"a verilən məlumata görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12,8 % çoxdur.
Hesabat dövründə Bakı metrosunun xidmətlərindən 162 milyon 575,8 min nəfər (-2,4 %) istifadə edib.
"Bakı Metropoliteni" 1967-ci ildən fəaliyyət göstərir. Hazırda metropoliten 3 xətt (yaşıl, qırmızı və bənövşəyi) və 27 stansiyadan ibarətdir.
Son xəbərlər
15:18
İngiltərə klubunun qapıçısı "İnter"ə keçə bilərFutbol
15:17
Kallas: Aİ Azərbaycanla sülh prosesinin dəstəklənməsi üçün Ermənistana 15 milyon avro ayırırRegion
15:16
İrəvanda 2026-cı ilin yazında Ermənistan-Aİ birinci sammiti keçiriləcəkRegion
15:08
Pakistanda avtomobilə hücum nəticəsində 4 nəfər ölübDigər ölkələr
15:05
Özbəkistan və Azərbaycan 2026-cı ilin ikinci yarısında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirəcək - EKSKLÜZİVXarici siyasət
15:05
XİN: Estoniya şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərməkdə maraqlıdırBiznes
15:04
Foto
Dövlət Komitəsinin sədri İmişlidə vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:03
Foto
İƏT-in Təmiz Enerji Mərkəzi ilə Ev Sahibi Ölkə Sazişi imzalanıbEnergetika
15:00
Foto