    Bakı metrosunun 9 ayda sərnişindaşımadan əldə etdiyi gəlir açıqlanıb

    Maliyyə
    • 02 dekabr, 2025
    • 14:42
    Bakı metrosunun 9 ayda sərnişindaşımadan əldə etdiyi gəlir açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Bakı Metropoliteni" QSC sərnişin daşımalarından 78 milyon 871 min manat gəlir əldə edib.

    Dövlət Statistika Komitəsindən "Report"a verilən məlumata görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12,8 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Bakı metrosunun xidmətlərindən 162 milyon 575,8 min nəfər (-2,4 %) istifadə edib.

    "Bakı Metropoliteni" 1967-ci ildən fəaliyyət göstərir. Hazırda metropoliten 3 xətt (yaşıl, qırmızı və bənövşəyi) və 27 stansiyadan ibarətdir.

