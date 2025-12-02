Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Бакметрополитен за 9 месяцев заработал на перевозках около 79 млн манатов

    02 декабря, 2025
    Доходы ЗАО "Бакинский метрополитен" за январь-сентябрь 2025 года от перевозки пассажиров составили 78 млн 871 тыс. манатов, что на 12,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по статистике.

    Услугами метрополитена в отчетный период воспользовались 162 млн 575,8 тыс. человек (снижение на 2,4%).

    Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 27-и действующих станций.

