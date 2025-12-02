Бакметрополитен за 9 месяцев заработал на перевозках около 79 млн манатов

Доходы ЗАО "Бакинский метрополитен" за январь-сентябрь 2025 года от перевозки пассажиров составили 78 млн 871 тыс. манатов, что на 12,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по статистике.

Услугами метрополитена в отчетный период воспользовались 162 млн 575,8 тыс. человек (снижение на 2,4%).

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 27-и действующих станций.