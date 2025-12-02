Бакметрополитен за 9 месяцев заработал на перевозках около 79 млн манатов
Финансы
- 02 декабря, 2025
- 13:11
Доходы ЗАО "Бакинский метрополитен" за январь-сентябрь 2025 года от перевозки пассажиров составили 78 млн 871 тыс. манатов, что на 12,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по статистике.
Услугами метрополитена в отчетный период воспользовались 162 млн 575,8 тыс. человек (снижение на 2,4%).
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 27-и действующих станций.
Последние новости
13:50
В ходе визита Путина в Индию будут обсуждаться поставки российских Су-57 и С-400В регионе
13:49
Депутат: Сумгайыту нужен современный завод по утилизации отходовМилли Меджлис
13:40
Президент Португалии перенес экстренную операциюДругие страны
13:39
Росморречфлот: Российское судно в Черном море атаковал дрон - ОБНОВЛЕНОВ регионе
13:38
Депутат: Проблема водоснабжения в 10 селах Шамахы достигла критического уровняИнфраструктура
13:33
В Азербайджане создан специальный штаб для подготовки дорог к зимнему сезонуИнфраструктура
13:25
Глава AFAD: В экстремальных ситуациях важно предоставлять достоверную информациюВ регионе
13:25
В Украине задержан экс-первый замминистра энергетикиВ регионе
13:17