"Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 9 %-ə yaxın azalıb
Maliyyə
- 03 dekabr, 2025
- 12:57
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) bütün maliyyə alətləri üzrə bağlanmış əqdlərin ümumi dəyəri 58 milyard 173,391 milyon manat təşkil edib.
"Report" BFB-yə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,7 % azdır.
Son 1 ildə bağlanmış əqdlərin sayı isə 2,5 dəfə azalaraq 26 785 olub.
BFB-nin dövriyyəsinin 80,5 %-i, yaxud 46 milyard 818,221 milyon manatı repo əməliyyatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 16,1 % azdır.
Hesabat dövründə dövlət qiymətli kağızları üzrə əqdlərin dəyəri 57 % artaraq 9 milyard 153,04 milyon manat, korporativ qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin dəyəri isə 5,5 % artaraq 2 milyard 202,13 milyon manat olub.
Son xəbərlər
13:14
"Mançester Siti" 68 il sonra dörd qol buraxdığı oyunda qələbə qazanıbFutbol
13:12
Video
Azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışa dair fləşmob keçirilibDaxili siyasət
13:06
NATO Norveçdəki aviabazalarından birini bağlayıbDigər ölkələr
13:01
"Baku Fire"nın baş məşqçisi: "İntriqanı saxlamaq üçün "Neftçi" İK ilə matçda qələbə qazanmalıyıq"Futbol
12:57
"Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 9 %-ə yaxın azalıbMaliyyə
12:55
KİV: Türkiyə növbəti 6 ay ərzində Ermənistanla sərhədlərini aça bilərRegion
12:50
Dövlət Suverenliyi Günü bayramlar sırasına daxil edilirMilli Məclis
12:50
Azərbaycanda işçilərin işdən azad olunması qaydalarına dəyişiklik edilirMilli Məclis
12:49