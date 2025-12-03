İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 9 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    • 03 dekabr, 2025
    • 12:57
    Bakı Fond Birjasının dövriyyəsi 9 %-ə yaxın azalıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) bütün maliyyə alətləri üzrə bağlanmış əqdlərin ümumi dəyəri 58 milyard 173,391 milyon manat təşkil edib.

    "Report" BFB-yə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,7 % azdır.

    Son 1 ildə bağlanmış əqdlərin sayı isə 2,5 dəfə azalaraq 26 785 olub.

    BFB-nin dövriyyəsinin 80,5 %-i, yaxud 46 milyard 818,221 milyon manatı repo əməliyyatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 16,1 % azdır.

    Hesabat dövründə dövlət qiymətli kağızları üzrə əqdlərin dəyəri 57 % artaraq 9 milyard 153,04 milyon manat, korporativ qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin dəyəri isə 5,5 % artaraq 2 milyard 202,13 milyon manat olub.

    "Bakı Fond Birjası" QSC repo əməliyyatları dövlət qiymətli kağızları

    Son xəbərlər

    13:14

    "Mançester Siti" 68 il sonra dörd qol buraxdığı oyunda qələbə qazanıb

    Futbol
    13:12
    Video

    Azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışa dair fləşmob keçirilib

    Daxili siyasət
    13:06

    NATO Norveçdəki aviabazalarından birini bağlayıb

    Digər ölkələr
    13:01

    "Baku Fire"nın baş məşqçisi: "İntriqanı saxlamaq üçün "Neftçi" İK ilə matçda qələbə qazanmalıyıq"

    Futbol
    12:57

    "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 9 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    12:55

    KİV: Türkiyə növbəti 6 ay ərzində Ermənistanla sərhədlərini aça bilər

    Region
    12:50

    Dövlət Suverenliyi Günü bayramlar sırasına daxil edilir

    Milli Məclis
    12:50

    Azərbaycanda işçilərin işdən azad olunması qaydalarına dəyişiklik edilir

    Milli Məclis
    12:49

    Naxçıvanda 2-ci Azərbaycan–Türkiyə Regional İqtisadi Forumu keçirilir

    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti