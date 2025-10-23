İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 16:33
    Azərbaycanda gələn il də minimum maaş 400 manat ola bilər

    Azərbaycanda gələn il minimum əməkhaqqının builki səviyyədə - 400 manat saxlanılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    "Fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən (işçilərlə bağlı ödənişlər nəzərə alınmadan fərdi sahibkarların özləri üçün ödənilən) məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 2026-cı ildə minimum əməkhaqqının 400 manat həddində 103,5 milyon manat proqnozlaşdırılıb", - deyə sənəddə qeyd olunub.

