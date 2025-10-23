Azərbaycanda gələn il də minimum maaş 400 manat ola bilər
Maliyyə
- 23 oktyabr, 2025
- 16:33
Azərbaycanda gələn il minimum əməkhaqqının builki səviyyədə - 400 manat saxlanılması nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.
"Fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən (işçilərlə bağlı ödənişlər nəzərə alınmadan fərdi sahibkarların özləri üçün ödənilən) məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 2026-cı ildə minimum əməkhaqqının 400 manat həddində 103,5 milyon manat proqnozlaşdırılıb", - deyə sənəddə qeyd olunub.
Son xəbərlər
17:46
Bu ilin 9 ayı ərzində Azərbaycana 40 milyona yaxın siqaret qanunsuz gətirilibHadisə
17:45
Salyanda avtomobil yanıbHadisə
17:44
ARDNF Serbiyaya 73 milyon dollara yaxın investisiya qoyubMaliyyə
17:42
"Qarabağ"ın akademiyasının koordinatoru: "U-19-dan daha artığını tələb etmək doğru olmaz"Futbol
17:41
Foto
Sahil Babayev Azərbaycan şirkətlərini Serbiya və Balkan regionunda əməkdaşlığı genişləndirməyə dəvət edibBiznes
17:39
Builki sertifikasiyada 6 600-dən çox müəllim yüksək bal toplayıb, maaşlarında 35 % artım olacaqElm və təhsil
17:36
Foto
14 yaşadək cüdoçular arasında region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşibFərdi
17:35
Tramp Qəzzaya səfər edəcəkDigər
17:34