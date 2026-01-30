Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi sığortaçı seçir
Maliyyə
30 yanvar, 2026
- 11:54
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) 1 160 əməkdaşının hər birinin 10 min manatlıq könüllü tibbi sığortalanması üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 450 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini fevralın 18-nə qədər AYNA-nın yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Hacı Məmmədov, 5 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə fevralın 18-də, saat 12:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
