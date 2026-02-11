İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Lebron Ceyms 21 ildən sonra ilk dəfə rəmzi "beşlik"dən kənarda qalacaq

    Komanda
    • 11 fevral, 2026
    • 10:31
    Lebron Ceyms 21 ildən sonra ilk dəfə rəmzi beşlikdən kənarda qalacaq

    "Los-Anceles Leykers"in hücumçusu Lebron Ceyms 21 ildən sonra ilk dəfə NBA-da rəmzi "beşlik"dən kənarda qalacaq.

    Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, təcrübəli basketbolçu müntəzəm çempionatında "San-Antonio"ya qarşı matçda meydançaya çıxmayıb.

    Bununla da o, mövsümün sonunda rəmzi yığmaya düşmək üçün tələb olunan minimum 65 oyun həddinə çata bilməyəcək. Bu, 41 yaşlı amerikalı basketbolçunun cari mövsümdə buraxdığı 18-ci qarşılaşma olub. L.Ceyms mövsümün sonunda NBA-nın rəmzi "beşlik"lərinə düşmək şansını itirib.

    Qeyd edək ki, basketbolçu ardıcıl 21 il NBA-nın rəmzi "beşlik"lərinə daxil edilib ki, bu da liqa tarixində mütləq rekorddur.

    Lebron Ceyms NBA rəmzi

