"Kəpəz" son 13 ilin rekordunu müəyyənləşdirib
- 11 fevral, 2026
- 10:35
"Kəpəz" klubu Azərbaycan çempionatında son 13 ilin rekorduna imza atıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Gəncə təmsilçisinin heç-heçəsiz oyunlar seriyası qırılıb.
"Sarı-göylər" son olaraq Misli Premyer Liqasının XIX turunda "İmişli" ilə bərabərə qalıb - 0:0.
"Kəpəz" ötən çempionatın sonunda da 3 matçda bərabərə qalmamışdı.
Qərb təmsilçisinin son heç-heçəsi 2025-ci il mayın 4-də "Neftçi" ilə görüşdə qeydə alınmışdı – 2:2. Sonrakı 21 matçda 5 qələbə və 16 məğlubiyyət qeydə alınıb.
281 gündən sonra qırılan bu seriya son 13 ilin rekordudur. Daha uzun heç-heçəsiz seriya sonuncu dəfə 2012-2013-cü illərə təsadüf edib. Həmin vaxt "Rəvan" 25 görüşdə "sülh"süz oynayıb.
Qeyd edək ki, çempionatın mütləq rekordu 1996-1998-ci illər aralığında 51 oyunu heç-heçəsiz bitən "Şəfa"ya məxsusdur.