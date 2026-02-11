İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Kəpəz" son 13 ilin rekordunu müəyyənləşdirib

    Futbol
    • 11 fevral, 2026
    • 10:35
    Kəpəz son 13 ilin rekordunu müəyyənləşdirib

    "Kəpəz" klubu Azərbaycan çempionatında son 13 ilin rekorduna imza atıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Gəncə təmsilçisinin heç-heçəsiz oyunlar seriyası qırılıb.

    "Sarı-göylər" son olaraq Misli Premyer Liqasının XIX turunda "İmişli" ilə bərabərə qalıb - 0:0.

    "Kəpəz" ötən çempionatın sonunda da 3 matçda bərabərə qalmamışdı.

    Qərb təmsilçisinin son heç-heçəsi 2025-ci il mayın 4-də "Neftçi" ilə görüşdə qeydə alınmışdı – 2:2. Sonrakı 21 matçda 5 qələbə və 16 məğlubiyyət qeydə alınıb.

    281 gündən sonra qırılan bu seriya son 13 ilin rekordudur. Daha uzun heç-heçəsiz seriya sonuncu dəfə 2012-2013-cü illərə təsadüf edib. Həmin vaxt "Rəvan" 25 görüşdə "sülh"süz oynayıb.

    Qeyd edək ki, çempionatın mütləq rekordu 1996-1998-ci illər aralığında 51 oyunu heç-heçəsiz bitən "Şəfa"ya məxsusdur.

