    "Sabah" Premyer Liqada 50-ci ev qələbəsini qazanıb

    Futbol
    • 11 fevral, 2026
    • 10:18
    Sabah Premyer Liqada 50-ci ev qələbəsini qazanıb

    "Sabah" Misli Premyer Liqasında doğma meydanda 50-ci qələbəsini qazanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, yubiley XIX tura təsadüf edib.

    Paytaxt təmsilçisi öz meydanında "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub edib.

    Bakı klubu evdəki 50-ci qalibiyyətini 115-ci matçında əldə edib. Bununla da "Sabah" turnir tarixində öz meydanında ən azı 50 qələbə qazanan 18-ci komanda olub.

    Qeyd edək ki, 2018/2019 mövsümündən Premyer Liqada çıxış edən "Sabah" ilk ev qalibiyyətini 2018-ci il sentyabrın 16-da "Qəbələ" üzərində əldə edib (1:0).

