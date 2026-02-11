"Sabah" Premyer Liqada 50-ci ev qələbəsini qazanıb
Futbol
- 11 fevral, 2026
- 10:18
"Sabah" Misli Premyer Liqasında doğma meydanda 50-ci qələbəsini qazanıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, yubiley XIX tura təsadüf edib.
Paytaxt təmsilçisi öz meydanında "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub edib.
Bakı klubu evdəki 50-ci qalibiyyətini 115-ci matçında əldə edib. Bununla da "Sabah" turnir tarixində öz meydanında ən azı 50 qələbə qazanan 18-ci komanda olub.
Qeyd edək ki, 2018/2019 mövsümündən Premyer Liqada çıxış edən "Sabah" ilk ev qalibiyyətini 2018-ci il sentyabrın 16-da "Qəbələ" üzərində əldə edib (1:0).
