Агентство наземного транспорта Азербайджана выбирает страховщика

Агентство наземного транспорта Азербайджана объявило открытый тендер на добровольное медицинское страхование 1 160 своих сотрудников на сумму 10 тыс. манатов на каждого.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 450 манатов.

Претенденты могут представить предложения до 18 февраля по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Гаджи Мамедова, 5.

Рассмотрение предложений состоится 18 февраля в 12:00 по указанному адресу.