Агентство наземного транспорта Азербайджана выбирает страховщика
Финансы
- 30 января, 2026
- 12:12
Агентство наземного транспорта Азербайджана объявило открытый тендер на добровольное медицинское страхование 1 160 своих сотрудников на сумму 10 тыс. манатов на каждого.
Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 450 манатов.
Претенденты могут представить предложения до 18 февраля по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Гаджи Мамедова, 5.
Рассмотрение предложений состоится 18 февраля в 12:00 по указанному адресу.
