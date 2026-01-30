Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Агентство наземного транспорта Азербайджана выбирает страховщика

    Финансы
    • 30 января, 2026
    • 12:12
    Агентство наземного транспорта Азербайджана выбирает страховщика

    Агентство наземного транспорта Азербайджана объявило открытый тендер на добровольное медицинское страхование 1 160 своих сотрудников на сумму 10 тыс. манатов на каждого.

    Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 450 манатов.

    Претенденты могут представить предложения до 18 февраля по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Гаджи Мамедова, 5.

    Рассмотрение предложений состоится 18 февраля в 12:00 по указанному адресу.

