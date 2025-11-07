Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığortaçı seçib
Maliyyə
- 07 noyabr, 2025
- 16:24
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 976 əməkdaşının və onların 673 ailə üzvünün könüllü tibbi sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "PAŞA Sığorta" ASC -dir.
Qalib şirkətə 871 min manat ödəniləcək.
Satınalma çərçivəsində 19 əməkdaş və onların 19 ailə üzvü üçün VİP paket (minimum 10 min manatlıq), 957 əməkdaş və onların 654 ailə üzvü üçün isə standart paket (minimum 5 min manatlıq) əldə olunub.
Ötən il də bu tenderin qalibi "PAŞA Sığorta" olub. Şirkətə 818 min manat ödənilib.
