ЦБА выбрал страховщика

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подвел итоги открытого тендера на добровольное медицинское страхование 976 сотрудников.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стала "PAŞA Sığorta".

Компании-победителю будет выплачено 871 тыс. манатов.

В рамках закупки для 19 сотрудников и членов их семей приобретен VIP-пакет (минимум на 10 тысяч манатов), а для 957 сотрудников и членов их семей – стандартный пакет (минимум на 5 тысяч манатов).

В прошлом году победителем этого тендера также стала "PAŞA Sığorta". Компании было выплачено 818 тысяч манатов.