ЦБА выбрал страховщика
Финансы
- 07 ноября, 2025
- 16:58
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подвел итоги открытого тендера на добровольное медицинское страхование 976 сотрудников.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стала "PAŞA Sığorta".
Компании-победителю будет выплачено 871 тыс. манатов.
В рамках закупки для 19 сотрудников и членов их семей приобретен VIP-пакет (минимум на 10 тысяч манатов), а для 957 сотрудников и членов их семей – стандартный пакет (минимум на 5 тысяч манатов).
В прошлом году победителем этого тендера также стала "PAŞA Sığorta". Компании было выплачено 818 тысяч манатов.
