Али Лариджани: Те, кто провоцирует противостояние и столкновения, понесут суровое наказание

Протесты и беспорядки необходимо четко различать, а лица, провоцирующие столкновения и насилие, понесут суровое наказание.

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани.

По его словам, мирные акции являются народными протестами, вызванными экономическими проблемами, сложившимися в стране: "Как подчеркнул Верховный лидер, эти протесты полностью понятны. Обеспечение экономической стабильности, особенно в валютной сфере, - одно из справедливых требований народа".

По мнению секретаря Совета безопасности Ирана, параллельно возникло и деструктивное движение, не имеющее никакого отношения к экономическим требованиям населения: "Это движение, злоупотребляя протестами, прибегло к крайне жестоким и преступным действиям, включая убийства людей и поджоги".

Он также отметил, что многие сотрудники правоохранительных органов получили ранения, а некоторые, к сожалению, погибли: "Среди мирных граждан, не участвовавших ни в протестах, ни в столкновениях, также есть погибшие и раненые".