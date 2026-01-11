Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В Украине хотят ужесточить правила призыва на военную службу

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 13:20
    В Украине хотят ужесточить правила призыва на военную службу

    В Верховной Раде предлагают отменить отсрочку от призыва для мужчин старше 25 лет, поступающих в учреждения профессионального или высшего образования.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом в эфире телемарафона заявил депутат украинского парламента Сергей Бабак.

    "Один из этих законопроектов как раз готов ко второму чтению, согласно которому мужчины в возрасте 25 лет и старше, поступающие в высшие учебные заведения, профессиональные высшие или профессиональные учебные заведения, не будут иметь права на отсрочку. Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны", - сказал депутат.

    Он обратил внимание на резкий рост числа студентов старшего возраста. Если к 2022 году в системе высшего и профессионального образования обучалось около 30 тысяч мужчин старше 25 лет, то по состоянию на 1 сентября 2025 года их количество возросло до примерно 250 тысяч, то есть более чем в 8 раз.

    По словам Бабака, такая динамика свидетельствует об использовании образования как способе избегания мобилизации.

    Украина призыв на военную службу законопроект Верховная рада

    Последние новости

    13:20

    В Украине хотят ужесточить правила призыва на военную службу

    Другие страны
    13:00

    В ходе протестов в Иране погибли восемь бойцов спецназа

    В регионе
    12:47

    Али Лариджани: Те, кто провоцирует противостояние и столкновения, понесут суровое наказание

    В регионе
    12:31

    Завтра в Баку ожидается сильный ветер

    Экология
    12:26

    СМИ: Израиль в состоянии повышенной готовности из-за возможности вмешательства США в Иран

    Другие страны
    12:09

    Спикер парламента Ирана пригрозил США атакой в случае нападения

    В регионе
    12:09

    Сын Мадуро оценил состояние отца

    Другие страны
    11:53

    NetBlocks: В Иране интернет-соединение может отсутствовать еще несколько недель

    В регионе
    11:40

    В Азербайджане местами усилился ветер, в горных районах идет снег

    Экология
    Лента новостей