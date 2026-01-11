В Украине хотят ужесточить правила призыва на военную службу

В Верховной Раде предлагают отменить отсрочку от призыва для мужчин старше 25 лет, поступающих в учреждения профессионального или высшего образования.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом в эфире телемарафона заявил депутат украинского парламента Сергей Бабак.

"Один из этих законопроектов как раз готов ко второму чтению, согласно которому мужчины в возрасте 25 лет и старше, поступающие в высшие учебные заведения, профессиональные высшие или профессиональные учебные заведения, не будут иметь права на отсрочку. Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны", - сказал депутат.

Он обратил внимание на резкий рост числа студентов старшего возраста. Если к 2022 году в системе высшего и профессионального образования обучалось около 30 тысяч мужчин старше 25 лет, то по состоянию на 1 сентября 2025 года их количество возросло до примерно 250 тысяч, то есть более чем в 8 раз.

По словам Бабака, такая динамика свидетельствует об использовании образования как способе избегания мобилизации.