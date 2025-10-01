"ASAN Xidmət" sığortaçı seçir
Maliyyə
- 01 oktyabr, 2025
- 13:42
Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ("ASAN Xidmət") balansındakı 6 avtonəqliyyat vasitəsinin tam könüllü (KASKO) sığortalanması üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 159 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini oktyabrın 23-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Zaur Nudirəliyev küçəsi, 85 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə oktyabrın 24-də, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
