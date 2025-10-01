İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    "ASAN Xidmət" sığortaçı seçir

    Maliyyə
    • 01 oktyabr, 2025
    • 13:42
    ASAN Xidmət sığortaçı seçir

    Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ("ASAN Xidmət") balansındakı 6 avtonəqliyyat vasitəsinin tam könüllü (KASKO) sığortalanması üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 159 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini oktyabrın 23-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Zaur Nudirəliyev küçəsi, 85 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə oktyabrın 24-də, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    ASAN xidmət kasko sığortası açıq tender

