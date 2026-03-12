Voleybol üzrə Yüksək Liqada pley-off oyunlarının vaxtı müəyyənləşib
Komanda
- 12 mart, 2026
- 14:59
Kişi və qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında pley-off mərhələlərinin başlayacağı tarix bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, qadın komandalar arasında pley-off mərhələsinin oyunlarına martın 27-də, kişilərin yarışında isə aprelin 6-da start veriləcək.
Bürünc medal uğrunda oyunlar və final qarşılaşmaları aprelin 18-19-da keçiriləcək.
Qeyd edək ki, pley-off və yarımfinal oyunları 2 matçdan (ev-səfər) ibarət olacaq. İki görüşün yekununda komandaların qələbələri bərabər olarsa, "qızıl" set oynanılacaq. Bürünc və qızıl medal uğrunda isə bir oyun baş tutacaq.
