    • 12 mart, 2026
    • 14:59
    Voleybol üzrə Yüksək Liqada pley-off oyunlarının vaxtı müəyyənləşib

    Kişi və qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında pley-off mərhələlərinin başlayacağı tarix bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qadın komandalar arasında pley-off mərhələsinin oyunlarına martın 27-də, kişilərin yarışında isə aprelin 6-da start veriləcək.

    Bürünc medal uğrunda oyunlar və final qarşılaşmaları aprelin 18-19-da keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, pley-off və yarımfinal oyunları 2 matçdan (ev-səfər) ibarət olacaq. İki görüşün yekununda komandaların qələbələri bərabər olarsa, "qızıl" set oynanılacaq. Bürünc və qızıl medal uğrunda isə bir oyun baş tutacaq.

    Azərbaycan Yüksək Liqası Voleybol çempionatı Pley-off oyunları Azərbaycan Voleybol Federasiyası

