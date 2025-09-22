İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    "Şəki" heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    • 22 sentyabr, 2025
    • 22:33
    Şəki heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib

    "Şəki" heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, bölgə təmsilçisi ötən mövsümü "Abşeron"da keçirən Məhəmməd Sadıkovla anlaşıb.

    Bununla da "Şəki" transfer çalışmalarını başa vurub. Ötən mövsüm Azərbaycan Basketbol Liqasını 3-cü sırada tamamlayan komanda daha əvvəl Rəşid Abbasov, türkiyəli Dorukhan Kuzu, serbiyalı David Çekiç, amerikalılar – Samir Styuart, Malek Deyvis, Tayland Krouford, Devon Cenkins və Kerard Riçardsonu heyətinə qatıb

    basketbol Azərbaycan Basketbol Federasiyası "Şəki" basketbol klubu

    Son xəbərlər

    23:10
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Nyu-Yorkda "Neuberger Berman" şirkətinin sədri və baş icraçı direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    23:07

    Qaxda 64 yaşlı kişini avtomobil vuraraq öldürüb

    Hadisə
    23:03
    Foto

    Prezident İlham Əliyev "Brookfield Asset Management" şirkətinin baş icraçı direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    22:57
    Foto

    İlbər Ortaylı Naxçıvanda Heydər Əliyev Sarayında yerli ictimaiyyətlə görüşüb

    Elm və təhsil
    22:57

    Türkiyə Superliqası: "Qalatasaray" növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    22:56

    Lavrovla Rubio arasında görüş planlaşdırılır

    Digər ölkələr
    22:49

    Məsud Pezeşkian Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    22:37

    Giorgi Kalandarişvili: MSK seçkilərin yüksək peşəkar səviyyədə keçirilməsinə tam hazırdır

    Region
    22:33

    "Şəki" heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti