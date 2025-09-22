"Şəki" heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib
Komanda
- 22 sentyabr, 2025
- 22:33
"Şəki" heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, bölgə təmsilçisi ötən mövsümü "Abşeron"da keçirən Məhəmməd Sadıkovla anlaşıb.
Bununla da "Şəki" transfer çalışmalarını başa vurub. Ötən mövsüm Azərbaycan Basketbol Liqasını 3-cü sırada tamamlayan komanda daha əvvəl Rəşid Abbasov, türkiyəli Dorukhan Kuzu, serbiyalı David Çekiç, amerikalılar – Samir Styuart, Malek Deyvis, Tayland Krouford, Devon Cenkins və Kerard Riçardsonu heyətinə qatıb
