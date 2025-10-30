"Sabah" FIBA Çempionlar Liqasında növbəti dəfə məğlub olub
Komanda
- 30 oktyabr, 2025
- 01:06
"Sabah" basketbol klubu FIBA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində növbəti matçına çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, səfərdə Fransa təmsilçisi "Elan Şalon"la üz-üzə gələn Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv 71:84 hesabı ilə məğlub olub.
B qrupunun matçı Şalon-sur-Son şəhərindəki Le Kolizeydə keçirilib.
Qeyd edək ki, Bakı klubu ilk iki görüşdə Çexiya təmsilçisi "Nimburk"a (65:93) və Almaniyanın "Alba" (76:85) komandalarına məğlub olub.
