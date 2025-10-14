İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Komanda
    • 14 oktyabr, 2025
    • 17:20
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni mövsümə start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, turun açılış matçında "Azerreyl" səfərdə "Gəncə"yə qalib gəlib - 3:2.

    Gəncə İdman Sarayında baş tutan matç günün yeganə qarşılaşması olub.

    Qeyd edək ki, I turun "DH Volley" - "Abşeron" və UNEC - "Milli Aviasiya Akademiyasi" görüşləri oktyabrın 15-də reallaşacaq. "Gənclər" – "Xilasedici" oyununun keçiriləcəyi yer və tarix hələlik bəlli deyil.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "azərreyl" "gəncə" voleybol komandası yeni mövsüm

