Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni mövsümə start verilib
Komanda
- 14 oktyabr, 2025
- 17:20
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni mövsümə start verilib.
"Report"un məlumatına görə, turun açılış matçında "Azerreyl" səfərdə "Gəncə"yə qalib gəlib - 3:2.
Gəncə İdman Sarayında baş tutan matç günün yeganə qarşılaşması olub.
Qeyd edək ki, I turun "DH Volley" - "Abşeron" və UNEC - "Milli Aviasiya Akademiyasi" görüşləri oktyabrın 15-də reallaşacaq. "Gənclər" – "Xilasedici" oyununun keçiriləcəyi yer və tarix hələlik bəlli deyil.
Son xəbərlər
18:17
IMF Azərbaycanın 2025-2026-cı illər üçün CƏB-nin profisiti üzrə proqnozu yenidən nəzərdən keçiribMaliyyə
18:11
IMF 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda inflyasiyanın 4 %-ə qədər azalacağını gözləyirMaliyyə
18:10
Foto
Azərbaycan və Serbiya arasında hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunubHərbi
18:09
Madaqaskar hərbçiləri hakimiyyəti öz əllərinə aldıqlarını bildiriblər - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
18:05
"Bank of Baku" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
17:56
Foto
Qarabağda keçirilən "Mənəvi dəyərlər" həftəsi başa çatıbDin
17:55
"Xalq Bank"ın xalis mənfəəti 5 %-ə yaxın azalıbMaliyyə
17:50
Aİ rəsmisi: "Tomahawk"ların tədarükü də daxil olmaqla, Ukraynaya istənilən dəstək alqışlanırDigər ölkələr
17:49