İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura start verilir

    Komanda
    • 24 noyabr, 2025
    • 09:06
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura start verilir

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə bir görüş baş tutacaq.

    "Milli Aviasiya Akademiyası" "Azərreyl"lə üz-üzə gələcək.

    Görüş "Milli Aviasiya Akademiyası"nın idman zalında, saat 17:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 26-da yekun vurulacaq.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "Murov Az Terminal" "Azərreyl" klubu
    Стартует IV тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд

    Son xəbərlər

    10:21

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıb

    Energetika
    10:19
    Foto
    Video

    "Afen" plazada partlayış birinci mərtəbədə baş verib - YENİLƏNİB 3

    Hadisə
    10:18

    Pakistanda polis idarəsinin yaxınlığında partlayış olub

    Digər ölkələr
    10:15

    Muhittin Ataman: Türkiyə Azərbaycanla qurduğu münasibətləri başqa heç bir ölkə ilə qurmayıb

    Xarici siyasət
    10:11

    Gəncədə evdən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:07

    AFFA-nın futzal üzrə baş inzibatçısı UEFA Çempionlar Liqası matçına təyinat alıb

    Futbol
    10:05
    Foto

    Astanada Türk dünyası ölkələrinin Beynəlxalq incəsənət festivalı başlayıb

    Region
    10:02

    Azərbaycanın U-18 millisinin toplanış üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    10:00

    Sosial şəbəkədə cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik və qeyri-etik paylaşım edənlər məsuliyyətə cəlb ediləcək

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti