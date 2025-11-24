Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura start verilir
- 24 noyabr, 2025
- 09:06
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə bir görüş baş tutacaq.
"Milli Aviasiya Akademiyası" "Azərreyl"lə üz-üzə gələcək.
Görüş "Milli Aviasiya Akademiyası"nın idman zalında, saat 17:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 26-da yekun vurulacaq.
