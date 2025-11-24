Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Стартует IV тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд

    Командные
    • 24 ноября, 2025
    • 09:26
    Стартует IV тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд

    Сегодня стартует IV тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

    Как сообщает Report, в первый игровой день состоится один матч.

    "Национальная академия авиации" встретится с "Азеррейл".

    Игра состоится в 17:00 в спортивном зале Национальной академии авиации.

    Тур завершится 26 ноября.

    высшая лига баскетбол "Азеррейл" женские каманды
