Стартует IV тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд
Командные
- 24 ноября, 2025
- 09:26
Сегодня стартует IV тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как сообщает Report, в первый игровой день состоится один матч.
"Национальная академия авиации" встретится с "Азеррейл".
Игра состоится в 17:00 в спортивном зале Национальной академии авиации.
Тур завершится 26 ноября.
