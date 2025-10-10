NBA çempionu həbs olunub
Komanda
- 10 oktyabr, 2025
- 10:32
Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) çempionu Pol Pirs Kaliforniyada sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etməkdə şübhəli bilinərək həbs olunub.
"Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, Pirs San-Fernando vadisində magistral yolun ortasında dayanan avtomobilin sükanı arxasında yatarkən aşkar edilib.
Polislər keçmiş basketbolçunun spirtli içkinin təsiri altında olduğunu bildiriblər.
Qeyd edək ki, 47 yaşlı sabiq basketbolçu 15 il (1998-2013) heyətində oynadığı "Boston"la 2008-ci ildə NBA çempionu adını qazanıb. Amerikalı idmançı sonralar "Bruklin", "Vaşinqton" və "Los Angeles Klippers"də də çıxış edib. 10 dəfə NBA Ulduzlar Matçında iştirak edən P.Pirs karyerasını 2017-ci ildə başa vurub.
Son xəbərlər
10:34
Foto
"Azneft" Sinqapurun iki şirkəti ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıbEnergetika
10:32
NBA çempionu həbs olunubKomanda
10:30
Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ixracını 8 %-ə yaxın artırıbBiznes
10:23
Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında endirdiyi zərbələr nəticəsində 12 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
10:19
Lənkəranda avtomobillər toqquşub, 3-ü məktəbli, 2-si tələbə olmaqla 5 nəfər xəsarət alıbHadisə
10:09
Peru Konqresinin rəhbəri prezident kimi and içib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:06
Ötən gün 40 azərbaycanlı Almaniyadan geri qaytarılıbDaxili siyasət
10:02
Foto
Düşənbədə Azərbaycan və Tacikistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olubXarici siyasət
10:00