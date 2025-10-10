İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026

    NBA çempionu həbs olunub

    Komanda
    • 10 oktyabr, 2025
    • 10:32
    NBA çempionu həbs olunub

    Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) çempionu Pol Pirs Kaliforniyada sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etməkdə şübhəli bilinərək həbs olunub.

    "Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, Pirs San-Fernando vadisində magistral yolun ortasında dayanan avtomobilin sükanı arxasında yatarkən aşkar edilib.

    Polislər keçmiş basketbolçunun spirtli içkinin təsiri altında olduğunu bildiriblər.

    Qeyd edək ki, 47 yaşlı sabiq basketbolçu 15 il (1998-2013) heyətində oynadığı "Boston"la 2008-ci ildə NBA çempionu adını qazanıb. Amerikalı idmançı sonralar "Bruklin", "Vaşinqton" və "Los Angeles Klippers"də də çıxış edib. 10 dəfə NBA Ulduzlar Matçında iştirak edən P.Pirs karyerasını 2017-ci ildə başa vurub.

    NBA Pol Pirs "Boston" klubu

    Son xəbərlər

    10:34
    Foto

    "Azneft" Sinqapurun iki şirkəti ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Energetika
    10:32

    NBA çempionu həbs olunub

    Komanda
    10:30

    Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ixracını 8 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    10:23

    Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında endirdiyi zərbələr nəticəsində 12 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    10:19

    Lənkəranda avtomobillər toqquşub, 3-ü məktəbli, 2-si tələbə olmaqla 5 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    10:09

    Peru Konqresinin rəhbəri prezident kimi and içib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:06

    Ötən gün 40 azərbaycanlı Almaniyadan geri qaytarılıb

    Daxili siyasət
    10:02
    Foto

    Düşənbədə Azərbaycan və Tacikistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    10:00

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti