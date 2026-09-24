Mustafa Karaman Azərbaycanın "LANDAU Lions" komandasının məşqçisi təyin olunub
Komanda
- 24 sentyabr, 2026
- 17:28
Azərbaycanın "LANDAU Lions" basketbol komandasının məşqçilər korpusuna daha bir mütəxəssis qatılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.
Fiziki hazırlıq üzrə məşqçi Mustafa Karaman bundan sonra "şirlər"in uğurları üçün çalışacaq.
Gənc mütəxəssis karyerası ərzində Türkiyə Qadınlar Super Liqasında "Çankaya Universiteti" komandasında 4 il, ötən mövsüm isə Azərbaycan Basketbol Liqasında "Ordu" klubunda fəaliyyət göstərib.
Mustafa Karaman Azərbaycan milli basketbol komandasının fiziki hazırlıq üzrə məşqçisi kimi də çalışır.
Son xəbərlər
21:29
Türkiyə İran və ABŞ arasında danışıqların bərpası istiqamətində səyləri alqışlayıbRegion
21:15
Azərbaycan gimnastları dünya çempionatında bürünc medal qazanıblarFərdi
21:08
Rassellin Bakıdakı qələbəsi "Formula 1" tarixində ən yaxın finişlərdən biridirFormula 1
20:57
Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıbXarici siyasət
20:47
Pakistanda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
20:23
Lavrovla Vadeful Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:13
Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçiribFərdi
19:50
Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyində şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıbXarici siyasət
19:37
Video