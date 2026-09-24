İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Mustafa Karaman Azərbaycanın "LANDAU Lions" komandasının məşqçisi təyin olunub

    Komanda
    • 24 sentyabr, 2026
    • 17:28
    Mustafa Karaman Azərbaycanın LANDAU Lions komandasının məşqçisi təyin olunub

    Azərbaycanın "LANDAU Lions" basketbol komandasının məşqçilər korpusuna daha bir mütəxəssis qatılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.

    Fiziki hazırlıq üzrə məşqçi Mustafa Karaman bundan sonra "şirlər"in uğurları üçün çalışacaq.

    Gənc mütəxəssis karyerası ərzində Türkiyə Qadınlar Super Liqasında "Çankaya Universiteti" komandasında 4 il, ötən mövsüm isə Azərbaycan Basketbol Liqasında "Ordu" klubunda fəaliyyət göstərib.

    Mustafa Karaman Azərbaycan milli basketbol komandasının fiziki hazırlıq üzrə məşqçisi kimi də çalışır.

    Mustafa Karaman Landau Lions BK
    Mustafa Karaman appointed coach of Azerbaijan's LANDAU Lions
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:29

    Türkiyə İran və ABŞ arasında danışıqların bərpası istiqamətində səyləri alqışlayıb

    Region
    21:15

    Azərbaycan gimnastları dünya çempionatında bürünc medal qazanıblar

    Fərdi
    21:08

    Rassellin Bakıdakı qələbəsi "Formula 1" tarixində ən yaxın finişlərdən biridir

    Formula 1
    20:57

    Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    Xarici siyasət
    20:47

    Pakistanda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    20:23

    Lavrovla Vadeful Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:13

    Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçirib

    Fərdi
    19:50

    Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyində şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıb

    Xarici siyasət
    19:37
    Video

    Prezidentin sosial media hesablarında "Formula 1"ə dair videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti