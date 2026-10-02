İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Kanada uzun illərdən sonra Beynəlxalq Buzüstü Hokkey Federasiyasının Şurasında yer almayacaq

    Komanda
    • 02 oktyabr, 2026
    • 22:06
    Kanada uzun illərdən sonra Beynəlxalq Buzüstü Hokkey Federasiyasının Şurasında yer almayacaq

    Kanada 1990-cı illərdən bəri ilk dəfə Beynəlxalq Buzüstü Hokkey Federasiyasının (IIHF) Şurasında yer almayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Athletic" nəşri məlumat yayıb.

    Kanada Hokkey Federasiyasının prezidenti Ketrin Henderson kifayət qədər səs toplaya bilməyib və IIHF Şurasının yeni tərkibinə seçilməyib.

    Kanada sonuncu dəfə 1994-1998-ci illər aralığında dünya hokkeyinin ali idarəetmə orqanında təmsil olunmayıb.

    Adıçəkilən ölkə yığması dünya buzüstü hokkeyinin aparıcı və ən titullu millilərindən biridir. Kanada dünya çempionatlarında 28 dəfə qızıl medal qazanıb, həmçinin Qış Olimpiya Oyunlarında 9 dəfə çempion olub, 5 dəfə gümüş və 3 dəfə bürünc medal əldə edib.

    IIHF-nin yeni prezidenti almaniyalı Frants Rayndl seçilib. O, 2021-ci ildən federasiyaya rəhbərlik edən fransalı Lük Tardifi əvəz edib. Tardif yenidən prezidentliyə namizədliyini irəli sürməyib.

    Ketrin Henderson Beynəlxalq Buzüstü Hokkey Federasiyası Kanada Hokkey Federasiyası
    Канада впервые за 32 года не вошла в руководство IIHF
    Canada left off IIHF Council for first time in 32 years
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    01:18

    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    00:55

    ABŞ-Ukrayna İnvestisiya Fondu kritik əhəmiyyətli minerallar sahəsində ilk sövdələşməni bağlayıb

    Digər ölkələr
    00:46

    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikaya məğlub olub, İtaliya Fransa ilə heç-heçə edib

    Futbol
    00:27

    Tramp: CAATSA ilə bağlı problem yoxdur

    Region
    00:00

    Suqovuşan qəsəbəsi və Talış kəndinin erməni işğalından azad edilməsindən 6 il ötür

    Daxili siyasət
    23:49

    Yağışlı hava ilə bağlı Zığ dairəsi–Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Hadisə
    23:39

    Fransa polisi beş mindən çox etirazçını saxlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti