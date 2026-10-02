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    Канада впервые за 32 года не вошла в руководство IIHF

    Командные
    • 02 октября, 2026
    • 22:08
    Канада впервые за 32 года не вошла в руководство IIHF

    Канада впервые с 1990-х годов осталась без места в Международной федерации хоккея (IIHF).

    Как сообщает Report со ссылкой на The Athletic, президент Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) Кэтрин Хендерсон не набрала достаточного количества голосов и не вошла в новый состав Совета IIHF.

    Последний раз Канада оставалась без места в руководящем органе мирового хоккея в период с 1994 по 1998 год, пишет

    Канада является одной из ведущих и самых титулованных стран в мировом хоккее с шайбой. На счету национальной сборной 28 побед на чемпионатах мира, девять олимпийских золотых медалей, пять раз становилась серебряным и трижды бронзовым призером Игр.

    Новым президентом IIHF был избран немец Франц Райндль, который сменил на этом посту француза Люка Тардифа, который возглавлял IIHF c 2021 года и решил не переизбираться.

    Международная федерация хоккея (IIHF) Канада
    Kanada uzun illərdən sonra Beynəlxalq Buzüstü Hokkey Federasiyasının Şurasında yer almayacaq
    Canada left off IIHF Council for first time in 32 years
    MiniBoss
    MiniBoss

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