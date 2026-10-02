Канада впервые за 32 года не вошла в руководство IIHF
- 02 октября, 2026
- 22:08
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Канада впервые с 1990-х годов осталась без места в Международной федерации хоккея (IIHF).
Как сообщает Report со ссылкой на The Athletic, президент Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) Кэтрин Хендерсон не набрала достаточного количества голосов и не вошла в новый состав Совета IIHF.
Последний раз Канада оставалась без места в руководящем органе мирового хоккея в период с 1994 по 1998 год, пишет
Канада является одной из ведущих и самых титулованных стран в мировом хоккее с шайбой. На счету национальной сборной 28 побед на чемпионатах мира, девять олимпийских золотых медалей, пять раз становилась серебряным и трижды бронзовым призером Игр.
Новым президентом IIHF был избран немец Франц Райндль, который сменил на этом посту француза Люка Тардифа, который возглавлял IIHF c 2021 года и решил не переизбираться.