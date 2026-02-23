İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 23 fevral, 2026
    • 09:18
    Həndbol üzrə Azərbaycan çempinatında VIII turun oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, qadınların yarışında "Kür" "İdman Akademiyası"nı məğlub edib - 39:23.

    "Azəryol" "Bakı"ya heç bir şans verməyib - 33:9. "Qarabağ" isə "Təhsil"i 25:12 hesabı ilə üstələyib.

    Kişilərin mübarizəsində "Qarabağ" "Dinamo"ya (45:25), "Bakı" "Təhsil"ə (45:21), "Kür" isə "Azəryol"a (28:23) qalib gəlib.

    həndbol Azərbaycan çempionatı nəticələr VIII tur

