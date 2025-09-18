İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında 2025/2026 mövsümünə start verilib

    Komanda
    • 18 sentyabr, 2025
    • 18:40
    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında 2025/2026 mövsümünə start verilib

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında 2025/2026 mövsümünə start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, turun hər üç qarşılaşması eyni gündə keçirilib.

    Günün ilk matçında "Baku Fire" son çempion "Araz-Naxçıvan"la 2:2 hesablı heç-heçəyə razılaşıb.

    Ardınca "Neftçi" İK debütant "Lənkəran"la qarşılaşıb və rəqibinə heç bir şans tanımayıb - 13:1.

    Son görüşdə isə "Şuşa" U-19 kollektivinə 8:4 hesabı ilə qalib gəlib.

    Qeyd edək ki, bütün qarşılaşmalar "Olimpik Star"da baş tutub.

