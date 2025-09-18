Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında 2025/2026 mövsümünə start verilib
Komanda
- 18 sentyabr, 2025
- 18:40
Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında 2025/2026 mövsümünə start verilib.
"Report" xəbər verir ki, turun hər üç qarşılaşması eyni gündə keçirilib.
Günün ilk matçında "Baku Fire" son çempion "Araz-Naxçıvan"la 2:2 hesablı heç-heçəyə razılaşıb.
Ardınca "Neftçi" İK debütant "Lənkəran"la qarşılaşıb və rəqibinə heç bir şans tanımayıb - 13:1.
Son görüşdə isə "Şuşa" U-19 kollektivinə 8:4 hesabı ilə qalib gəlib.
Qeyd edək ki, bütün qarşılaşmalar "Olimpik Star"da baş tutub.
