    "Fənərbağça"nın kapitanının sürücülük vəsiqəsi əlindən alınıb

    Komanda
    27 oktyabr, 2025
    12:47
    Fənərbağçanın kapitanının sürücülük vəsiqəsi əlindən alınıb

    "Fənərbağça" basketbol klubunun kapitanı Melih Mahmutoğlunun sürücülük vəsiqəsi əlindən alınıb.

    "Report" "Türkinform"a istinadən xəbər verir ki, buna idmançının sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etməsi səbəb olub.

    Yoxlanış zamanı həddindən artıq alkoqol qəbul etdiyi aşkarlanan təcrübəli basketbolçunun nəqliyyat vasitəsi müvəqqəti olaraq hərəkətdən kənarlaşdırılıb. Bununla yanaşı, M.Mahmutoğluna inzibati cərimə də kəsilib.

    Məsələ ilə bağlı klubdan açıqlama verilməyib. Qarşıdakı günlərdə intizam prosesi ilə əlaqədar qiymətləndirilmə aparılacağının gözlənildiyi bildirilib.

