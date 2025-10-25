Dünya çempionatında uğurla çıxış edən gənc güləşçilərimiz yeni hədəflərini açıqlayıblar
- 25 oktyabr, 2025
- 03:09
"Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatında komandanın çıxışından razı qaldım".
"Report" xəbər verir ki, bunu yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi, tanınmış mütəxəssis Aleksandr Tarakanov bəyan edib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Güləş Federasiyası idmançılar üçün bütün lazımi şəraiti yaradıb:
"Təlim-məşq toplanışları yaxşı keçdiyi üçün nəticələri çox gözləməyə də ehtiyac olmadı. Eyni zamanda dünya çempionatına hazırlıq istiqamətində hər şey plana uyğun getdi, federasiya rəhbərliyi bizim üçün gözəl mühit yaratmışdı. Bizim komandamız gənclərdən ibarətdir, odur ki, növbəti çempionatlar da daha böyük uğurlar əldə edəcəyinə ümid edirəm. Çünki biz Serbiyada gənclərə imkan yaratdıq və bunda da yanılmadıq".
U-23 dünya çempionatında qızıl medal qazanan güləşçimiz Ziya Babaşov (63 kq) qələbəsini belə şərh edib: "Himnimizin səsləndiyi üçün çox sevinirəm. Yarışda əsas məqamlardan biri də hazırlıqdır. Biz bu yarışa çox yaxşı hazırlaşmışdıq və özümə inanırdım. Qələbəmi isə Azərbaycan Ordusuna və şəhidlərə həsr edirəm".
Serbiyada qızıl medal qazanan digər güləşçi Elmir Əliyevin (55 kq) fikirləri belə olub: "İlk dəfə dünya çempionatına qatılmağıma baxmayaraq ən yüksək pilləyə qalxdım. Bundan öncə Avropa çempionatında Rusiya güləşçisinə məğlub olmuşdum. Bu dəfə revanş oldu və mən ona qalib gəldim. Bundan sonra keçiriləcək Dünya, Avropa və digər turnirlərdə qızıl medal qazanmaq niyyətindəyəm. Üzərimdə əziyyəti olan bütün məşqçilərə, o cümlədən federasiyaya minnətdarlığımı bildirirəm".
Dünya çempionatında bürünc medal qazanan Ruslan Nurullayev (72 kq) də çıxış edərək yarışda keçirdiyi görüşlərdən danışaraq, növbəti yarışlarda gümüşü qızılla əvəzləməyə çalışacağını bildirib.