Главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе доволен выступлением на чемпионате мира U-23

Я остался доволен выступлением команды на чемпионате мира U-23, проходившем в сербском городе Нови-Сад.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, известный специалист Александр Тараканов. По его словам, Федерация борьбы Азербайджана создала спортсменам все необходимые условия:

"Учебно-тренировочные сборы прошли на высоком уровне, поэтому результатов долго ждать не пришлось. Подготовка к чемпионату мира шла строго по плану, руководство федерации создало для нас отличные условия. Наша команда состоит из молодых спортсменов, и я надеюсь, что на следующих чемпионатах они добьются еще больших успехов. В Сербии мы дали шанс молодежи - и не ошиблись".

Победитель чемпионата мира в весовой категории до 63 кг, Зия Бабашов, поделился своими впечатлениями:

"Я очень счастлив, что на турнире зазвучал наш гимн. Одним из ключевых факторов успеха стала хорошая подготовка. Мы серьезно готовились к этим соревнованиям, и я верил в себя. Эту победу я посвящаю Азербайджанской армии и нашим шехидам".

Другой обладатель золотой медали, Эльмир Алиев (55 кг), отметил:

"Несмотря на то, что я впервые участвовал в чемпионате мира, сумел подняться на высшую ступень пьедестала. Ранее на чемпионате Европы я уступил российскому борцу, но теперь взял реванш и победил его. В дальнейшем намерен завоевывать золотые медали на чемпионатах мира, Европы и других турнирах. Хочу выразить благодарность всем тренерам, а также Федерации борьбы Азербайджана за поддержку".

Бронзовый призёр чемпионата мира Руслан Нуруллаев (72 кг) также рассказал о своих схватках и подчеркнул, что на следующих соревнованиях постарается заменить бронзу на золото.