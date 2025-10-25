Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе доволен выступлением на чемпионате мира U-23

    Командные
    • 25 октября, 2025
    • 03:12
    Главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе доволен выступлением на чемпионате мира U-23

    Я остался доволен выступлением команды на чемпионате мира U-23, проходившем в сербском городе Нови-Сад.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, известный специалист Александр Тараканов. По его словам, Федерация борьбы Азербайджана создала спортсменам все необходимые условия:

    "Учебно-тренировочные сборы прошли на высоком уровне, поэтому результатов долго ждать не пришлось. Подготовка к чемпионату мира шла строго по плану, руководство федерации создало для нас отличные условия. Наша команда состоит из молодых спортсменов, и я надеюсь, что на следующих чемпионатах они добьются еще больших успехов. В Сербии мы дали шанс молодежи - и не ошиблись".

    Победитель чемпионата мира в весовой категории до 63 кг, Зия Бабашов, поделился своими впечатлениями:

    "Я очень счастлив, что на турнире зазвучал наш гимн. Одним из ключевых факторов успеха стала хорошая подготовка. Мы серьезно готовились к этим соревнованиям, и я верил в себя. Эту победу я посвящаю Азербайджанской армии и нашим шехидам".

    Другой обладатель золотой медали, Эльмир Алиев (55 кг), отметил:

    "Несмотря на то, что я впервые участвовал в чемпионате мира, сумел подняться на высшую ступень пьедестала. Ранее на чемпионате Европы я уступил российскому борцу, но теперь взял реванш и победил его. В дальнейшем намерен завоевывать золотые медали на чемпионатах мира, Европы и других турнирах. Хочу выразить благодарность всем тренерам, а также Федерации борьбы Азербайджана за поддержку".

    Бронзовый призёр чемпионата мира Руслан Нуруллаев (72 кг) также рассказал о своих схватках и подчеркнул, что на следующих соревнованиях постарается заменить бронзу на золото.

    Александр Тараканов Греко-римская борьба
    Dünya çempionatında uğurla çıxış edən gənc güləşçilərimiz yeni hədəflərini açıqlayıblar

    Последние новости

    03:52

    СМИ: Полиция Лондона пересмотрит девять тысяч дел о педофилии

    Другие страны
    03:12

    Главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе доволен выступлением на чемпионате мира U-23

    Командные
    02:46
    Фото

    Азербайджанские борцы греко-римского стиля вернулись с чемпионата мира U-23 с тремя медалями

    Командные
    02:15

    Литва вновь закрыла границу с Беларусью

    Другие страны
    01:56

    Пентагон получил анонимное пожертвование на выплаты зарплат военным

    Другие страны
    01:22

    CNN: Трамп рассматривает возможность ударов по наркокартелям в Венесуэле

    Другие страны
    00:59

    CBS: Глава ФБР посетит КНР в ноябре

    Другие страны
    00:28

    Уолтц: ООН неправильно тратит выделяемые ей США средства

    Другие страны
    00:01
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Губадлы

    Внутренняя политика
    Лента новостей