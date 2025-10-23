İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasına məğlubiyyətlə başlayıb

    Komanda
    • 23 oktyabr, 2025
    • 20:34
    Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasına məğlubiyyətlə başlayıb

    Kişi voleybolçulardan ibarət "Azerreyl" klubu Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi təsnifat mərhələsinin I turunda Serbiyanın "Radniçki" kollektivi ilə üz-üzə gəlib.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçirilən matç rəqibin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, cavab oyunu oktyabrın 29-da baş tutacaq.

    Voleybol təsnifat mərhələsi "azərreyl" Voleybol üzrə çempionlar liqası

    Son xəbərlər

    20:48

    Ukrayna lideri: Kiyevin iştirakı olmadan Budapeştdə heç bir görüş olmayacaq

    Digər ölkələr
    20:47

    Aİ liderləri 2030-cu ilə qədər Avropanın müdafiə hazırlığını artırmağa razılaşıblar

    Digər ölkələr
    20:37

    Ukrayna və Finlandiya SAFE proqramı çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasına məğlubiyyətlə başlayıb

    Komanda
    20:29

    Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyənləşib

    Biznes
    20:25

    Putin: Qlobal bazarda Rusiya neftinin tədarükünün kəskin azalması qiymət artımına səbəb olacaq

    Region
    20:16

    Ermənistan və Hindistan müdafiə sahəsində əməkdaşlıq planı imzalayıb

    Region
    20:12

    NATO Baş katibi sabah Böyük Britaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    20:10

    Putin: Yeni sanksiyalar Rusiyaya təzyiq cəhdidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti