Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri növbəti mərhələyə yüksəliblər
Komanda
- 09 noyabr, 2025
- 13:03
Qadınlardan ibarət Azərbaycanın stolüstü tennis millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında Pakistana qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, yığma C qrupundakı sonuncu matçında 8:3 hesablı qələbəyə sevinib.
Milli komanda bu nəticə ilə qrupu qalib başa vurub və 1/4 finala adlayıb.
