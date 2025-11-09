İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri növbəti mərhələyə yüksəliblər

    Komanda
    • 09 noyabr, 2025
    • 13:03
    Qadınlardan ibarət Azərbaycanın stolüstü tennis millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında Pakistana qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, yığma C qrupundakı sonuncu matçında 8:3 hesablı qələbəyə sevinib.

    Milli komanda bu nəticə ilə qrupu qalib başa vurub və 1/4 finala adlayıb.

    stolüstü tennis İslamiada

