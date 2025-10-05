İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Komanda
    • 05 oktyabr, 2025
    • 11:52
    Azərbaycanın qızlardan ibarət voleybol millisi üçüncü yer uğrunda görüşə çıxacaq

    Azərbaycanın qızlardan ibarət U-15 millisi III MDB Oyunları çərçivəsində növbəti oyununu keçirib.

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, yığma yarımfinalda Belarus seçməsinə 1:3 hesabı ilə uduzub.

    Qeyd edək ki, yığma Rusiya - Özbəkistan cütünün qalibi ilə üçüncü yer uğrunda görüşə çıxacaq.

