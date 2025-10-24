İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Azərbaycan millisinin üzvləri maarifləndirici seminarda iştirak ediblər

    Komanda
    • 24 oktyabr, 2025
    • 16:00
    Azərbaycanın qadınlardan ibarət basketbol millisinin üzvləri Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA) təşkil etdiyi maarifləndirici seminarda iştirak ediblər.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Seminarın məqsədi idmançılar arasında təmiz və ədalətli idman dəyərlərinin təşviqi, eləcə də dopinqin fəsadları barədə məlumatlılığın artırılması olub.

    qadınlardan ibarət basketbol millisi AMADA maarifləndirici seminar

