Azərbaycan millisinin üzvləri maarifləndirici seminarda iştirak ediblər
- 24 oktyabr, 2025
- 16:00
Azərbaycanın qadınlardan ibarət basketbol millisinin üzvləri Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA) təşkil etdiyi maarifləndirici seminarda iştirak ediblər.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Seminarın məqsədi idmançılar arasında təmiz və ədalətli idman dəyərlərinin təşviqi, eləcə də dopinqin fəsadları barədə məlumatlılığın artırılması olub.
16:22